Суд оштрафовал мужчину за пьяный перфоманс с бутылкой джина в магазине на Коллонтай

Санкт-Петербургский мировой судья судебного участка №148 вынес решение о привлечении к административной ответственности гражданина, устроившего своеобразное представление в алкогольном подпитии в одном из городских супермаркетов. Как стало известно из сообщения Объединённой пресс-службы судов Петербурга, событие имело место ранним утром 16 января в торговом зале сети "Лента" на улице Коллонтай. Находившийся там мужчина забрал с открытого стеллажа джинсовые брюки ценой 314 рублей 17 копеек, не оплатив покупку.

Во время слушания обвиняемый отрицал собственную вину, подробно изложив обстоятельства произошедшего. Во время дебоша он еще не отошел атмосфере празднования Нового года, поэтому искал терминал самостоятельной оплаты товаров, однако в хаосе множества касс ориентироваться оказалось затруднительно. Ограничение времени продаж алкогольной продукции мужчина попросту забыл ввиду затянувшегося периода каникул. Итогом предпринятых попыток оказался провал законной покупки и последующее шоу.

Итоговым решением судьи нарушителю назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

Фото: Piter.TV