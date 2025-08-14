  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд оштрафовал мужчину за пьяный перфоманс с бутылкой джина в магазине на Коллонтай
Сегодня, 14:52
149
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Суд оштрафовал мужчину за пьяный перфоманс с бутылкой джина в магазине на Коллонтай

0 0

Во время слушания обвиняемый отрицал собственную вину, подробно изложив обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербургский мировой судья судебного участка №148 вынес решение о привлечении к административной ответственности гражданина, устроившего своеобразное представление в алкогольном подпитии в одном из городских супермаркетов. Как стало известно из сообщения  Объединённой пресс-службы судов Петербурга, событие имело место ранним утром 16 января в торговом зале сети "Лента" на улице Коллонтай. Находившийся там мужчина забрал с открытого стеллажа джинсовые брюки ценой 314 рублей 17 копеек, не оплатив покупку.

Во время слушания обвиняемый отрицал собственную вину, подробно изложив обстоятельства произошедшего. Во время дебоша он еще не отошел атмосфере празднования Нового года, поэтому искал терминал самостоятельной оплаты товаров, однако в хаосе множества касс ориентироваться оказалось затруднительно. Ограничение времени продаж алкогольной продукции мужчина попросту забыл ввиду затянувшегося периода каникул. Итогом предпринятых попыток оказался провал законной покупки и последующее шоу.

Итоговым решением судьи нарушителю назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее мы сообщили о том, что суд встал на сторону петербургской предпринимательницы в споре из-за продажи мягкой игрушки "Крошик".

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии