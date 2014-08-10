Суд встал на сторону петербургской предпринимательницы в споре из-за продажи мягкой игрушки "Крошик"

Компаниям-истцам не понравилось, что предпринимательница создала интернет-магазин, где торговала мягкими игрушками с изображениями узнаваемых мультипликационных персонажей.

В Петербурге разгорается судебное разбирательство, связанное с продажей мягкой игрушки "Крошик". Две крупные компании — ООО "Продюсерский центр "Рики"" и ООО "Мармелад Медиа" — подали судебные иски против местной предпринимательницы, обвиняя её в нарушении авторских прав. Подробности судебного процесса предоставила Объединённая пресс-служба судов Петербурга, информирует spb.aif.ru.

Компаниям-истцам не понравилось, что предпринимательница создала интернет-магазин, где торговала мягкими игрушками с изображениями узнаваемых мультипликационных персонажей, включая "Пандочку", "Крошика" и прочие известные образы.

Истцы полагают, что таким образом предпринимательница незаконно пользуется результатами их интеллектуальной деятельности, и требуют возмещения убытков в размере 113 тысяч рублей.

Однако суд вынес решение в пользу ответчика, указав, что интернет-магазин представляет собой лишь платформу для распространения товара, а сама предпринимательница не участвует в договорных отношениях между производителем игрушек и клиентами.

Предпринимательница оперативно отреагировала на претензии, удалив из ассортимента продукцию, нарушающую права авторов. Девушка пояснила суду, что изначально не осознавала нарушения прав третьих лиц, и судебные инстанции удовлетворили её доводы, отклонив требования истца.

Фото: Piter.TV