ООО "Маша и Медведь" в Петербурге выиграло суд по делу о нарушении прав на образ почтальона Печкина

Невский районный суд Петербурга удовлетворил иск ООО "Маша и Медведь", обязав ответчика выплатить компенсацию в размере 37 тысяч рублей за неправомерное использование образа персонажа мультфильма — Почтальона Печкина. Информация предоставлена объединённой пресс-службой судебных органов города.

В судебном постановлении указывается, что Павел Николаев признан виновным в нарушении авторских прав правообладателя, выразившимся в распространении садовых фигур с изображением известного героя мультсериала на своём сайте. Суд постановил взыскать с ответчика сумму компенсации ущерба в размере 37 100 рублей, судебные издержки на оплату госпошлины в сумме 4 000 рублей, а также почтовые расходы в размере 75 рублей.

Следует отметить, что представитель ответчика на заседание суда не явился, возражений по предъявленным требованиям не предоставил. Выяснилось, что именно Павлов Николаев выступает администратором домена сайта, на котором незаконно рекламировалась продукция с элементами контрафактного характера.

