Петербурженку арестовали за сбыт фальшивых купюр номиналом 2000 рублей

В городе выявили серию расчетов поддельными банкнотами в торговых точках.

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения местной жительнице, обвиняемой в изготовлении и сбыте поддельных денежных купюр номиналом 2000 рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, девушка самостоятельно изготовила фальшивые банкноты и использовала их для расчетов в различных организациях города. Поддельные деньги были обнаружены в церковной лавке, магазинах оптики, салоне по ремонту мобильных телефонов и других торговых точках.

Свидетель в ходе допроса пояснила, что временно подменяла знакомую, работая продавцом в церковной лавке. 27 января в лавку пришла девушка, которая заявила о намерении приобрести свечи для бабушки и передала купюру номиналом 2000 рублей, сообщили в суде. Продавец усомнилась в подлинности банкноты, после чего посетительница покинула помещение. Позднее аналогичные купюры были выявлены и в других местах, где ранее производились расчеты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Суд принял решение о заключении обвиняемой под стражу. Женщина проведет два месяца в следственном изоляторе.

Фото: Piter.TV