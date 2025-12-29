Ежемесячный доход соучастников составлял свыше 10 млн рублей.

В Москве ликвидировали нелегальный канал сбыта никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, фигуранты отмечали часть изделий поддельными средствами идентификации системы "Честный знак", в то время как на остальных изделиях коды отсутствовали. Ежемесячный доход соучастников составлял свыше 10 млн рублей. Полицейские обнаружили упаковки, в которых предположительно находился жидкий никотин, запрещенный к продаже на территории РФ.

Следователь и оперативники задержали предполагаемых организатора криминального бизнеса и четверых его сообщников. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

