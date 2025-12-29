В Москве ликвидировали нелегальный канал сбыта никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным следствия, фигуранты отмечали часть изделий поддельными средствами идентификации системы "Честный знак", в то время как на остальных изделиях коды отсутствовали. Ежемесячный доход соучастников составлял свыше 10 млн рублей. Полицейские обнаружили упаковки, в которых предположительно находился жидкий никотин, запрещенный к продаже на территории РФ.
Следователь и оперативники задержали предполагаемых организатора криминального бизнеса и четверых его сообщников. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы сообщали, что в Люберцах ликвидировали подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной икры.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
