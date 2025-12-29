По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет свыше 7 млн рублей.

В Люберцах ликвидировали подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, два злоумышленника в течение полугода закупали имитированную икру, расфасовывали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Отмечается, что нелегальный товар реализовывали на рынках Подмосковья и в соседних областях под видом натуральной лососевой и палтусовой икры.

В ходе обысков полицейские изъяли более 8,5 тысячи банок готовой продукции и 12 тонн поддельной икры. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет свыше 7 млн рублей. Кроме того, в подпольном цеху работали пять иностранных граждан без медицинских книжек и разрешений на работу. В отношении организаторов предприятия возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА