В Подмосковье заключен под стражу один из подельников, подозреваемый в попытке кражи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, жительница Видного обратилась в полицию, заявив, что неизвестные в черных масках проникли через окно в соседский дом, в котором отсутствовали владельцы. Злоумышленники скрылись на автомобиле после того, как сработала сигнализация.

При поддержке Росгвардии оперативники задержали одного из домушников в Люберцах. Отмечается, что у задержанного уже была судимость. При обыске по адресу его проживания были найдены ювелирные украшения, бижутерия, мобильные телефоны и балаклавы. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья