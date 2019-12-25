В МВД рассказали, как защитить учетные записи от взлома

В Киберполиции напомнили о важности введения разных паролей на сайтах.

В российских правоохранительных органах рассказали, как пользователь может защитить собственные учетные записи от взлома мошенников. Данными с журналистами поделились представители пресс-службы из Управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Специалисты призвали граждан устанавливать различные пароли для всех онлайн-сервисов, а также включить двухфакторную аутентификацию личности.

Полицейские добавили, что при типовом сценарии обмана населения нашей страны злоумышленники взламывают забытый форум или сервис, в котором пользователь регистрировался много лет назад. Затем аферисты используют с ведения из утекшей в даркнет базы с легким паролем по типу "Котик123". Этот пароль они начинают последовательно проверять в электронной почте, социальных сетях, игровых ресурсах, финансовых приложениях. В том случае, если пароль был одинаковым для всех сайтов и приложений, то преступники получают доступ везде. Данный эффект в МВД называют каскадной компрометацией. Речь идет о ситуации, когда взлом одной учётной записи автоматически тянет за собой остальные негативные последствия.

Во-первых, разные пароли для разных сервисов - проще всего через менеджера паролей, который сам генерирует и хранит сложные комбинации. Во-вторых, обязательная двухфакторная аутентификация: даже украденный пароль без второго фактора бесполезен. В-третьих, имеет смысл периодически проверять, не попадал ли ваш адрес электронной почты в утечки данных. пресс-служба Киберполиции

