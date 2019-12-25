В ВТБ назвали распространенные схемы мошенников на Новый год

Эксперты рассказали о том, как не попасться на обман аферистов в соцсетях и интернете.

Среди мошенников в России распространены три "новогодние" схемы. Соответствующими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы ВТБ со ссылкой на собственных экспертов. Специалисты уточнили, что чаще всего криминальные сценарии начинаются в массовых рассылок якобы подарков от Деда Мороза, поддельных сайтах билетов и магазинов и новогодних розыгрышей.

Первая из распространенных схем - "фишинг в праздничной упаковке". В этом случае злоумышленники массово рассылают пользователям "трогательные" новогодние истории, письма о "подарках от Деда Мороза" или уведомления о доставке товаров. Однако фишинговые ссылки в таких сообщениях ведут человека на ненастоящие сайты. Они также могут служить способом распространения вредоносного программного обеспечения, необходимого аферистам для хищения данных с банковских карт и учетных записей гражданина. Вторая схема касается несуществующих магазинов и билетов. Преступники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на праздничные мероприятия, включая детские елки. Однако после оплаты заказ не поступает покупателю, а доступ к событию оказывается недействительным. Иногда мошенники ведут агрессивную рекламу в социальных сетях и мессенджерах для того, чтобы заманить пользователей ограниченным "праздничным предложением".

Следующая схема представляет из себя социальную ловушку. Речь идет том, что по видом розыгрышей и конкурсов в соцсетях мошенники для "получения приза" выманивают у человека реквизиты банковских карт или другую личную информацию. Отдельную опасность из себя представляют распространяемые файлы с якобы корпоративными фотографиями. Важно обращать внимание на такое расширение как .apk для операционной системы Android, которое в реальности содержат вредоносное ПО.

Специалисты рекомендовали гражданам не переходить по ссылкам из непроверенных "праздничных" электронных писем, сообщений в мессенджерах или постов в социальных сетях, даже от якобы знакомых отправителей. Важно проверять онлайн-ресурсы магазинов на их подлинность. Также обезопасить себя от мошеннических действий можно в случае, если использовать для цифровых платежей отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом и при этом пополнять ее только на сумму конкретной покупки.

В праздничной суете люди склонны меньше проверять информацию и охотнее верят в выгодные предложения, чем обычно... Мы призываем клиентов быть особенно внимательными при онлайн-оплатах и не поддаваться на эмоциональные триггеры. Дмитрий Саранцев, вице-президент ВТБ

Фото: pxhere.com