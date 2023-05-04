Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества к Новому году

Юрист объяснила, что аферисты активизируются в сезон праздничных акций.

Мошенники на российской территории придумали схему с продажей елок "премиум" качества по низким ценам к Новому году.Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделилась член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов страны Кристина Воронина. Она объяснила, что в праздничные дни разнообразные акционные предложения и подарки являются идеальными для аферистов, поэтому кратно возрастает количество фишинговых рассылок, поддельных сайтов и "выгодных предложений" от якобы известных организаций или государственных структур.

Злоумышленники создают сайт с объявлениями о продаже елок, который выглядит как обычный интернет-магазин. Однако покупатель при вводе номера телефона на таком сайте получает сообщение со ссылкой "для подтверждения покупки", где нужно ввести данные. Кристина Воронина, юрист

После этого денежные средства списываются с банковской карты, а связь с продавцом у обманутой жертвы пропадает. Специалист уточнила, что при проводе платежа онлайн следует всего изучать домен сайта или адрес электронной почты. Пользователю важно помнить о том, что реальные компании никогда не просят вводить данные карты на сторонних ресурсах или подтверждать личность через фотографию паспорта. Однако, если аферистам удалось поймать человека на свои уловки, то следует сразу же заблокировать карту через банк, а также изменить пароли, отменить подписки и обратиться с заявлением в правоохранительные органы и поддержку тех приложений и мессенджеров, в котором произошел обман.

Фото: pxhere.com