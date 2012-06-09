Живые елки в Петербурге подорожали перед Новым годом

Цены на деревья выросли.

В Санкт-Петербурге с 20 декабря начали работу официальные елочные базары, где стоимость живых новогодних деревьев выросла по сравнению с прошлым годом и в отдельных случаях достигает 5 тысяч рублей. Об этом сообщает КП-Петербург.

В городе открылись 70 официальных елочных базаров, расположенных в 14 районах Санкт-Петербурга. Торговые точки размещены на городской земле и работают при наличии разрешительных документов. Центральный и Петроградский районы в перечень официальных площадок не вошли. На базарах представлены преимущественно отечественные хвойные деревья. Российская ель высотой 150–200 сантиметров стоит в среднем около 2500 рублей. Сосна на подставке высотой до 130 сантиметров предлагается за 2000–2500 рублей, полноценная сосна высотой до 250 сантиметров — около 4000 рублей. Самый доступный вариант — еловый лапник, цена которого начинается от 500 рублей.

Продавцы отмечают, что стоимость зависит от высоты дерева, его внешнего вида и региона заготовки. В прошлом году аналогичный лапник продавался дешевле, однако в текущем сезоне цены выросли. При этом городские власти не регулируют стоимость товара на официальных базарах.

В ряде районов, в том числе у станции метро "Приморская", зафиксировано размещение нескольких торговых точек рядом друг с другом, что приводит к заметному разбросу цен. Двухметровая ель там стоит около 3500 рублей, а цена сосны может превышать 5000 рублей. Контроль за законностью торговли осуществляют профильные комитеты. К вечеру 22 декабря инспекторы изъяли более 100 незаконно реализуемых деревьев и закрыли несколько нелегальных точек.

Фото: Piter.TV