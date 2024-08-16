Ветер раскачал 30-метровую елку на Дворцовой площади

Петербургская елка-рекордсменка борется со стихией.

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра главная новогодняя елка на Дворцовой площади начала сильно раскачиваться, что потребовало срочных мер по ее укреплению. В городе действует "желтый" уровень погодной опасности.

Для стабилизации конструкции к месту происведения оперативно прибыла специальная техника и рабочие, которые занялись креплением массивного дерева с помощью дополнительных тросов. По данным МЧС, в городе 26 декабря ожидается снег с дождем и ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду. Возраст ели, доставленной из Копорского лесничества 10 декабря, составляет более ста лет, ее высота — около 30 метров, а вес превышает 10 тонн.

Дерево было украшено в ретро-стиле и торжественно зажжено 20 декабря. Подобная ситуация возникала и в прошлом году.

Фото: Piter.TV