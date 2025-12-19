  1. Главная
На Дворцовой площади продолжается демонтаж елки
Сегодня, 14:50
Разборка займет примерно две недели.

В Петербурге на Дворцовой площади продолжается демонтаж главной елки города. Об этом 28 января пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Напомним, ель привезли из Ломоносовского района Ленобласти. Ее высота составила порядка 30 метров, а возраст – около 120 лет. Все праздники дерево оставалось в центре внимания как у местных жителей, так и у туристов. По многочисленным просьбам хвойную красавицу в этом году оставили на неделю дольше. 

Разборка займет примерно две недели. После завершения работ ветки пойдут на опилки, из ствола сделают декоративные часы и призы для победителей конкурса детского рисунка и елочной игрушки. 

Ранее мы рассказывали о том, что Ленобласть стала лидером по доступности отелей в новогодние праздники. 

Фото: Piter.TV 

