Ленобласть стала лидером по доступности отелей в новогодние праздники

Средняя цена номера в отелях Ленобласти на Новый год составила 3200 рублей.

Ленинградская область возглавила общероссийский рейтинг регионов с наиболее доступными ценами на размещение в отелях в период новогодних праздников 2026 года. Об этом сообщают аналитики одной из крупных онлайн-платформ по бронированию жилья.

Средняя стоимость одного номера в отелях региона в праздничный период составила 3200 рублей за сутки. Этот показатель оказался ниже, чем в большинстве других субъектов Российской Федерации. Второе место в рейтинге доступности заняла Калининградская область со средней ценой номера в 3900 рублей за ночь. На третьей позиции расположился Татарстан, где суточное размещение в среднем стоило 4100 рублей.

Аналитики также отметили, что Ленинградская область вошла в число немногих регионов, где в 2025 году отмечено снижение цен на краткосрочную аренду загородной недвижимости. Снижение составило 3 процента. Доступные цены на размещение стали одним из факторов, повысивших туристическую привлекательность региона в праздничный период. Многие туристы выбирали Ленинградскую область для отдыха вблизи Санкт-Петербурга.

Данные рейтинга основаны на анализе ценовых предложений на онлайн-платформах в период с конца декабря по первые числа января.

Фото: pxhere.com