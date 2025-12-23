  1. Главная
Сегодня, 8:47
В Доме офицеров детям строителей показали "Новогодние проделки Питера Пэна"

В этом году гостям представили мюзикл Музыкального театра имени Шаляпина.

В Доме офицеров на Литейном 20 декабря прошла традиционная новогодняя ёлка строителей. Главные гости праздника – дети, рассказал портал "Строительный Петербург".

Новогодняя ёлка строителей – ежегодная традиция, объединяющая семьи и профессиональное сообщество. Праздник включает театральное представление и появление на сцене Деда Мороза.

Мы пришли на праздник, чтобы увидеть этот спектакль. И я хотела так увидеть и посмотреть, как тут красиво. Я жду на спектакле подарки, и чтобы все выступили красиво.

Полина Полищук, зрительница

В этом году гостям представили мюзикл Музыкального театра имени Шаляпина "Новогодние проделки Питера Пэна". Каждому ребёнку после представления вручили сладкий подарок.

Новогодняя ёлка строителей продолжается – 28 декабря запланировано ещё два спектакля.

Видео: портал "Строительный Петербург"

