В Доме офицеров детям строителей показали "Новогодние проделки Питера Пэна"

В Доме офицеров на Литейном 20 декабря прошла традиционная новогодняя ёлка строителей. Главные гости праздника – дети, рассказал портал "Строительный Петербург".

Новогодняя ёлка строителей – ежегодная традиция, объединяющая семьи и профессиональное сообщество. Праздник включает театральное представление и появление на сцене Деда Мороза.

Мы пришли на праздник, чтобы увидеть этот спектакль. И я хотела так увидеть и посмотреть, как тут красиво. Я жду на спектакле подарки, и чтобы все выступили красиво.

Полина Полищук, зрительница