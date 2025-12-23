В Доме офицеров детям строителей показали "Новогодние проделки Питера Пэна"

В Доме офицеров на Литейном 20 декабря прошла традиционная новогодняя ёлка строителей. Главные гости праздника – дети, рассказал портал "Строительный Петербург".
Новогодняя ёлка строителей – ежегодная традиция, объединяющая семьи и профессиональное сообщество. Праздник включает театральное представление и появление на сцене Деда Мороза.
Мы пришли на праздник, чтобы увидеть этот спектакль. И я хотела так увидеть и посмотреть, как тут красиво. Я жду на спектакле подарки, и чтобы все выступили красиво.
Полина Полищук, зрительница
В этом году гостям представили мюзикл Музыкального театра имени Шаляпина "Новогодние проделки Питера Пэна". Каждому ребёнку после представления вручили сладкий подарок.
Новогодняя ёлка строителей продолжается – 28 декабря запланировано ещё два спектакля.
Видео: портал "Строительный Петербург"
