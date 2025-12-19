  1. Главная
Петербуржец, который сломал нос мужчине из ревности, предстанет перед судом
Сегодня, 10:25
По словам обвиняемого, он не сдержал эмоции, когда увидел свою девушку в машине другого.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 115 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 30 января. 

В августе 2024 года фигурант находился на стоянке возле дома на Красносельском шоссе, где в ходе конфликта на почве ревности ударил знакомого в нос. Потерпевший получил закрытый перелом. По словам обвиняемого, он не сдержал эмоции, когда увидел свою девушку в машине другого. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить ударившую супруга ножом женщину. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
