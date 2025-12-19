Петербуржец, который сломал нос мужчине из ревности, предстанет перед судом

По словам обвиняемого, он не сдержал эмоции, когда увидел свою девушку в машине другого.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 115 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 30 января.

В августе 2024 года фигурант находился на стоянке возле дома на Красносельском шоссе, где в ходе конфликта на почве ревности ударил знакомого в нос. Потерпевший получил закрытый перелом. По словам обвиняемого, он не сдержал эмоции, когда увидел свою девушку в машине другого.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV