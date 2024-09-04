На Васильевском острове из люка забил двухметровый фонтан

Мощная струя воды бьет прямо на проезжую часть.

В Василеостровском районе Петербурга произошла нештатная ситуация на инженерных сетях. Очевидцы засняли последствия прорыва в центре города.

Инцидент случился на пересечении Большого проспекта и 12-й линии. Из смотрового колодца на проезжей части под большим напором забила вода. Высота струи, по оценкам очевидцев, достигает примерно двух метров. Автор публикации в городском Telegram-канале с иронией заметил, что сезон фонтанов в этом году стартовал раньше обычного. Фотографию с места происшествия быстро распространили в соцсетях.

Информации о пострадавших и причинах аварии на данный момент не поступало.