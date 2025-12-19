На Арцеуловской аллее перекрыли воду из-за засора тряпками

Жителям Приморского района временно ограничили подачу воды из-за засора.

На Арцеуловской аллее в Приморском районе Санкт-Петербурга временно приостановили подачу воды из-за крупного засора канализации, вызванного скоплением тряпок. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала Петербурга.

6 января в Водоканал поступила заявка о засоре на Арцеуловской аллее, дом 15. Специалисты выяснили, что причиной блокировки системы стала значительная масса ткани, которая забила канализационные трубы.

Для устранения проблемы на время работ была временно приостановлена подача воды в несколько жилых домов. Одновременно на месте установили перекачивающее оборудование для предотвращения аварийной ситуации. Крупный засор полностью убрали 7 января в 11:15.

Ранее мы сообщили о том, что последний день акции "В новый год без долгов" прошел 30 декабря.

Фото: пресс-служба Водоканала