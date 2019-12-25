Последний день акции "В новый год без долгов" пройдет 30 декабря

При этом управляющие организации, ТСЖ, ЖК и ЖСК не участвуют в предложении и продолжают действовать согласно стандартным условиям договора.

Осталось всего пять дней до завершения акции "В новый год без долгов", проводимой "Водоканалом". Акция завершится 30 декабря.

Петербуржцы и жители Ленобласти, рассчитавшиеся по долгам за холодное водоснабжение и водоотведение, смогут избежать начисления штрафных санкций и пени.

Участниками акции являются жильцы многоквартирных домов, имеющие прямой договор с Водоканалом, а также собственники индивидуальных домов, подписавшие соглашение с предприятием.

При этом управляющие организации, ТСЖ, ЖК и ЖСК не участвуют в предложении и продолжают действовать согласно стандартным условиям договора.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"