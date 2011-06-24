На улице Вавиловых устранили вытекание воды в Петербурге

Готовят ночные работы по восстановлению.

В Калининском районе Санкт-Петербурга зафиксировано вытекание холодной воды на участке у дома 4, корпуса 2 по улице Вавиловых. Инцидент произошёл 3 декабря, после чего на место выехала аварийная бригада ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

По предварительным данным, нарушение связано с технологическим повреждением участка трубопровода диаметром 200 мм. На месте обнаружены следы шин крупногабаритной техники, а также просадка грунта, что могло повлиять на состояние магистрали.

Территория утечки была ограждена. Специалисты завершили устранение вытекания и подготовили зону для дальнейших работ. Их проведение запланировано на ночь 4 декабря. На время ремонта три близлежащих здания будут переведены на временную схему водоснабжения.

Ранее ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начал применять российские анализаторы "Жажда" на водопроводных станциях.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

