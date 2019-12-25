В Думской башне открылся фестиваль тюльпанов «Весна на высоте»

В историческом здании на Исаакиевской площади разместили около пяти тысяч свежих цветов.

В Северной столице в третий раз стартовал цветочный фестиваль, площадкой для которого выбрана Думская башня. Мероприятие под названием "Весна на высоте" открылось 27 февраля. В интерьерах памятника архитектуры разместили почти пять тысяч тюльпанов, выращенных в местном питомнике в поселке Лаврики. Цветы доставили прямо из тепличного комплекса, благодаря чему они сохранили максимальную свежесть, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Экспозиция знакомит гостей с разнообразием сортов. Посетители увидят как хорошо известные Дарвиновы гибриды и тюльпаны класса Триумф, так и более редкие экземпляры с необычной формой бутонов: попугаевидные, бахромчатые и махровые пионовидные разновидности.

Оформлением занималась команда профессиональных декораторов. Специалисты продумали смену цветовых акцентов по мере продвижения от входа до верхней смотровой площадки. Самые эффектные цветочные инсталляции расположились на самом верху. На одном из ярусов оборудована зона для фотосессий со сплошным цветочным панно и зеркальным оформлением. Тюльпаны там выступают естественной рамкой, дополняя образы гостей. Предыдущие два фестивали, проходившие в 2024 и 2025 годах, собрали свыше 20 тысяч зрителей каждый.

Фото: pxhere