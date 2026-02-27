Андрей Полевой рассказал, когда откроют новые станции метро в Петербурге

По его словам, сейчас рассматриваются варианты, какая станция станет первой — "Богатырская" или "Каменка".

В Петербурге рассчитывают вернуться к открытию новых станций метро к 2029 году. Об этом в интервью порталу "Строительный Петербург" рассказал заместитель председателя городского Комитета по строительству Андрей Полевой, отвечая на вопросы о сроках и текущих работах.

По его словам, сейчас рассматриваются варианты, какая станция станет первой — "Богатырская" или "Каменка", также обсуждается запуск выхода со станции "Театральная". К 2030 году город планирует ввести станции "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная", а также организовать второй выход "Лиговского проспекта" к терминалу ВСМ.

На Невско-Василеостровской линии тоннелепроходческий щит "Надежда" завершает работу: он прошёл перегон и находится в пределах станции "Каменка". Его демонтаж на поверхности ожидается в конце лета — начале осени. Параллельно продолжается строительство котлованов и ограждающих конструкций на "Богатырской" и "Каменке".

На Красносельско-Калининской линии одновременно задействованы четыре щита. Два движутся от "Путиловской" в сторону "Каретной", ещё два — навстречу. Кроме тоннелей, строятся вертикальные стволы и пересадки, в том числе к "Московским воротам" и "Обводному каналу".

Что касается станции "Брестская", её трассировку корректируют с учётом сложных грунтов и будущих транспортных потоков. Решения принимаются совместно с профильными комитетами, чтобы новые станции были востребованы жителями.

Видео: портал "Строительный Петербург"