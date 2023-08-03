В Петербург не пустили партию елей, зараженную опасной нематодой

Продукцию уничтожили по решению собственника.

В Петербурге в импортной партии саженцев ели из Белоруссии выявлен карантинный объект. В отобранном образце выявлена золотистая картофельная нематода.

В результате был запрещен выпуск 50 штук зараженных саженцев на территорию РФ в соответствии с требованиями законодательства. Продукцию уничтожили по решению собственника.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора