  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург не пустили партию елей, зараженную опасной нематодой
Сегодня, 12:51
116
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пустили партию елей, зараженную опасной нематодой

0 0

Продукцию уничтожили по решению собственника.

В Петербурге в импортной партии саженцев ели из Белоруссии выявлен карантинный объект. В отобранном образце выявлена золотистая картофельная нематода. 

В результате был запрещен выпуск 50 штук зараженных саженцев на территорию РФ в соответствии с требованиями законодательства. Продукцию уничтожили по решению собственника. 

Ранее мы рассказывали о том, что антикафе "Бар Капибар" в Петербурге отказали в лицензии на использование животных. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора 

Теги: зараженная продукция, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии