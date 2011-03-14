Антикафе "Бар Капибар" в Петербурге отказали в лицензии на использование животных

Возбуждены административные дела о привлечении юридического лица к ответственности.

Россельхознадзор отказал в получении лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях антикафе "Бар Капибар" в Петербурге. Сотрудники провели проверку в конце сентября, сообщили в ведомстве 6 октября.

Отмечается, что в заведении корма используются без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, предусмотренных законодательством РФ о техническом регулировании, а также без ветеринарных сопроводительных документов. Сам рацион разработан без учета размеров и количества порций. Санитарно-карантинная зона не соответствует установленным требованиям, отсутствует отдельная зона для содержания животных, не соблюдаются требования по хранению биоотходов.

Нутрии и капибары являются полуводными животными, однако бассейн в вольере отсутствует. Нет укрытий, обеспечивающих животным защиту от демонстрации и способствующих их отдыху. Пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО

Возбуждены административные дела о привлечении юридического лица к ответственности. Выдано предписание приостановить деятельность по использованию животных до устранения выявленных нарушений.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО