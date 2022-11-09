Петербурженке пришлось раздать домашних питомцев, за которыми она почти не ухаживала

Поводом для разбирательств стала жалоба управляющей компании, вызванная недовольством жильцов коммунальной квартиры по адресу на Купчинской улице из-за неприятного запаха.

Судебные приставы Петербурга рассказали, что после привлечения пенсионеркой к исполнению решения суда 71-летняя жительница Северной столицы, имевшая проблемы с содержанием домашних животных, рассталась со своими питомцами. Об этом информирует пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

Решение суда обязывало женщину устранить антисанитарию. Для ускорения исполнения решения пристав наложил штраф в размере 5000 рублей. После повторного визита судебные исполнители удостоверились, что квартира приведена в порядок, а сама дама нашла новым хозяевам шестерым своим животным.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу