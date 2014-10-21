Экспорт кормов из Петербурга и Ленобласти увеличился в три раза

Импортерами выступили Грузия, Марокко, Таджикистан и другие страны.

Сотрудники Россельхознадзора проконтролировали порядка 87 тыс. тонн кормов и кормовых добавок при экспорте из Петербурга и Ленобласти в период с 1 января по 17 февраля. Об этом сообщили в ведомстве.

Корм отправили в шесть стран, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Импортерами выступили Грузия, Марокко, Таджикистан и другие страны.

Все партии были предварительно исследованы в аккредитованных в национальной системе аккредитации испытательных лабораториях. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям. Пресс-служба Россельхознадзора

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)