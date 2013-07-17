  1. Главная
В порту Петербурга не пропустили 13 тонн голубики из Перу из-за опасной личинки
Сегодня, 8:16
Это первый случай выявления данного карантинного объекта в 2026 году на поднадзорной территории.

В Большом морском порту Петербурга должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль 13,2 тонны свежей голубики, выращенной в Перу. В партии ягод обнаружена живая личинка насекомого, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Лабораторные исследования подтвердили наличие азиатской ягодной дрозофилы (Drosophila suzukii Mats.). Это первый случай выявления данного карантинного объекта в 2026 году на поднадзорной территории.

Ввоз указанной партии свежих ягод на территорию Российской Федерации запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга остановили партию красной кукурузы весом 23 тонны.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

