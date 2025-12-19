В порту Петербурга остановили партию красной кукурузы весом 23 тонны

Египетскую кукурузу не пустили в Россию из-за нарушений документов.

В морском порту Санкт-Петербурга специалисты Россельхознадзора запретили ввоз крупной партии кукурузы, доставленной из Египта, из-за несоответствия требованиям технического регулирования.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение о запрете ввоза на территорию России 23,4 тонны красной сушеной кукурузы египетского происхождения. Продукция была выявлена в ходе контрольных мероприятий в морском порту Санкт-Петербурга.

В ведомстве сообщили, что основанием для запрета стало нарушение обязательных требований при ввозе зерна. Проверка показала отсутствие декларации соответствия, а также протоколов лабораторных испытаний, подтверждающих безопасность товара.

Указанные документы необходимы для подтверждения соответствия продукции нормам технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011). Без их наличия ввоз зерновой продукции на территорию России не допускается.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора