МФЦ Петербурга возобновили работу после масштабного сбоя

К настоящему моменту работоспособность всех отделений восстановлена, также возобновлена работа сайта.

Многофункциональные центры "Мои Документы" в Санкт-Петербурге 30 марта столкнулись с масштабным сбоем в работе. Как сообщили на горячей линии учреждения, к настоящему моменту функционирование всех отделений полностью восстановлено.

Утром в понедельник горожане столкнулись с проблемами при посещении МФЦ. В офисах появились объявления о временной приостановке приема документов — в этот период сотрудники могли лишь консультировать посетителей. Помимо этого, оказался недоступен официальный сайт городских МФЦ, однако позднее его работа также была налажена.

В социальных сетях учреждения предупреждений о неполадках не публиковалось. Голосовой помощник единой службы МФЦ на вопросы о технических сбоях отвечать отказывался.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ"