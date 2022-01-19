В Петербурге открылись обновлённые МФЦ в Сестрорецке и на Новочеркасском

Два многофункциональных центра города начали работу после модернизации.

В Санкт-Петербурге начали принимать посетителей два обновлённых многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на улице Токарева в Сестрорецке и на Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в обоих центрах проведены работы по модернизации и обновлению инфраструктуры. В МФЦ на улице Токарева была улучшена и переоборудована зона ожидания для посетителей. В отделении на Новочеркасском проспекте выполнен ремонт фасада здания.

Также в двух многофункциональных центрах установлено современное оборудование для работы с документами и новые терминалы, позволяющие оплачивать государственные пошлины на месте.

По данным городской администрации, в настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют 70 многофункциональных центров, включая специализированные МФЦ для предпринимателей и центры, работающие с иностранными гражданами. В системе МФЦ города задействовано более 4 тысяч специалистов. Жителям Петербурга доступно свыше 370 видов государственных и муниципальных услуг. С момента открытия первых многофункциональных центров в 2009 году сотрудники МФЦ приняли и обработали около 145 миллионов обращений граждан.

Фото: пресс-служба Смольного

