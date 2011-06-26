Поставки цветов в Петербург перед 8 Марта выросли на 4 процента

Санкт-Петербург активно насыщается цветочной продукцией накануне 8 Марта. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, объем ввозимых срезанных цветов увеличился на 4 процента относительно аналогичного периода 2025 года.

Основной поток продукции поступает из Эквадора и Кении. Часть цветов доставляют автомобильным транспортом через Латвию. Заместитель начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля Светлана Смурова пояснила, что пик поставок традиционно приходится на конец февраля. С начала года специалисты ведомства досмотрели уже свыше 8 миллионов растений.

В ходе фитосанитарного контроля инспекторы обнаружили пять видов карантинных объектов. Из-за выявленных заражений около 40 тысяч цветов не были допущены к реализации. В праздничном ассортименте преобладают розы, хризантемы, тюльпаны, лизиантусы и гипсофилы.