В Петербурге родился теленок с уникальной генетикой от быка из США

Специалисты ветуниверситета совместно с племзаводом получили потомство с помощью ЭКО.

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины добились значимого успеха в области селекции. В партнерстве с племенным заводом "Бугры" им удалось получить теленка, обладающего выдающимися наследственными характеристиками.

Появление потомства стало возможным благодаря применению технологии экстракорпорального оплодотворения, известной как метод IVF. Специалисты создали эмбрион в лабораторных условиях, после чего подсадили его самке-реципиенту. Спустя 278 дней на свет появился здоровый детеныш. Использование данного подхода позволяет ускорить селекционную работу почти наполовину.

Генетический материал для будущего теленка был подобран тщательным образом. Отцом стал бык породы Баркип, привезенный из США, с одним из самых высоких в мире рейтингов племенной ценности, подтвержденным геномной оценкой. Матерью выступила корова из Ленинградской области, отличающаяся стабильно высокой молочной продуктивностью.

В университете отметили, что активное внедрение современных репродуктивных технологий способствует росту показателей в животноводстве региона. Благодаря этому средние удои в Ленинградской области за последние годы увеличились с 4 тысяч до 10 600 килограммов.