Полиция нашла 13-летнего зацепера катавшегося на Ласточках полгода

Родители экстремала не знали об увлечении сына и были привлечены к ответственности.

Сотрудники транспортной полиции Северной столицы установили личность несовершеннолетнего любителя экстремальных поездок. Информация об этом поступила от официального представителя Санкт-Петербургского линейного управления МВД на транспорте.

Внимание правоохранителей привлек видеоролик, опубликованный в одном из мессенджеров. На кадрах подросток совершал опасные маневры, находясь снаружи движущегося состава. Автором материала оказался 13-летний житель Петербурга. Юношу вместе с законными представителями пригласили в отдел для беседы.

В ходе разбирательства выяснилось, что школьник на протяжении полугода практиковал зацепинг. Он перемещался в межвагонном пространстве "Ласточек", разгонявшихся до 160 километров в час. Подросток признался, что делал это ради адреналина и новых ощущений. Все свои трюки он фиксировал на камеру телефона и выкладывал в сеть.

Родители экстремала заявили, что не подозревали о его опасном хобби. В отношении матери и отца составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Самого нарушителя поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Интернет-сообщество, где публиковались ролики, заблокировано. Кроме того, полицейские организовали общешкольное собрание, где на примере этого случая разъяснили детям и взрослым смертельные риски подобных развлечений.

Фото: Piter.TV