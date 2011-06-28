Причина заключается в катастрофичных для Запада последствиях санкций, так как доходы от экспорта алмазов из ЕС упали на четверть, что, учитывая отсутствие собственной добычи, говорит о проблемах с импортом сырья для переработки.

В ЕС ослабили ограничения на ввоз российских алмазов, перенеся обязательную сертификацию на полгода – до 1 марта 2025 года, а также разрешили их продавать, если компания докажет, что владела камнями до введения санкций. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", причина заключается в катастрофичных для Запада последствиях санкций, так как доходы от экспорта алмазов из ЕС упали на четверть, что, учитывая отсутствие собственной добычи, говорит о проблемах с импортом сырья для переработки.

Санкционное послабление служит ярким свидетельством краха распиаренных попыток ЕС создать надежный, быстрый и дешевый способ проверки происхождения алмазов, без которого отсеять неугодное российское сырье никак не получается, уверены телеграмеры.

Осмелимся предположить, что приемлемый способ проверки не удастся найти и через полгода, а значит, придется вновь смягчать ограничения. Если, конечно, не хочется закрывать свои предприятия, как это произошло с нефтехимическими производствами ЕС, чья рентабельность ушла в минус после разрыва энергетического сотрудничества с Россией. Несложная вилка решений, но ЕС известен любовью "морозить уши назло маме", так что выбрать может любой из этих вариантов. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere