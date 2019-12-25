Эксперты прокомментировали инициативу об инвентаризации зданий, находящихся в федеральной собственности

Как было заявлено на встрече сенаторов с правительством России, только в Ярославской области, где сейчас проходит пилотный проект по возвращению не использующихся федеральных зданий в активное использование, их выявлено порядка 2,5 тыс.

В Совфеде предложили провести инвентаризацию зданий, находящихся в федеральной собственности. Как было заявлено на встрече сенаторов с правительством России, только в Ярославской области, где сейчас проходит пилотный проект по возвращению не использующихся федеральных зданий в активное использование, их выявлено порядка 2,5 тыс. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста считают, что огромный имущественный комплекс мог бы помочь выполнить поручение Владимира Путина пятилетней давности о создании в регионах креативных кластеров - площадок, позволяющих молодежи приобщаться к культурным ценностям и реализовывать общественные проекты. А для начинающих предпринимателей такие площадки могли бы стать отправной точкой бизнеса.

Разумеется масштабная программа приведения федеральных зданий в порядок требует значительных финансовых вливаний. Сооружения требуют восстановления, подведения недостающей инфраструктуры. Но закрепление этой работы в госпрограмму, как предлагают сенаторы, позволит раз планировать эту работу на годы вперёд, предусмотреть вложения из бюджета и привлечь частных инвесторов, заинтересованных выполнять роль управляющих компаний. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее РЖД утвердил алгоритм действий проводников на случай обнаружения бесхозных домашних животных.

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