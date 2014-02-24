РЖД утвердил алгоритм действий проводников на случай обнаружения бесхозных домашних животных

Дополнительно обязанности лягут и на хозяев животных или сопровождающих лиц при перевозке.

Российские железные дороги ввели четкий алгоритм действий проводников на случай обнаружения в пассажирских вагонах бесхозных домашних животных, пишет Telegram-канал "Мейстер". Теперь сотрудники РЖД обязаны оказывать помощь хозяевам потерявшихся любимцев. В случае обнаружения животных, необходимо бережно передавать их на ближайшей станции сотрудникам вокзала на передержку до того, как хозяева дадут о себе знать.

Дополнительно обязанности лягут и на хозяев животных или сопровождающих лиц при перевозке. Их ответственность за жизнь и здоровье питомцев будет закреплена в билете, который они обязаны приобретать. Собака, кот, или еще 40 видов животных, из разряда "багаж" переведены в разряд "живое существо".

"Могли бы и оперативнее отреагировать", - скажут многие. Но штука здесь в том, чтобы настроить систему электронного уведомления. То есть, если раньше проводник мог выбрать для себя, выпнуть кота из вагона и забыть о нем до медийного скандала, то теперь он будет иметь информацию о том, сколько котов едет в его вагоне. И в случае потери хозяином, будет обязан помочь ему. А в случае обнаружения бесхозного кота, сможет проверить по базе, чей он. Telegram-канал "Мейстер"

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