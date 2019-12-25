Эксперты прокомментировали принятие Госдумой налоговых поправок в первом чтении

Несмотря на такие незначительные структурные изменения, совокупный налоговый доход составит около 1,4 трлн рублей, в том числе 533 миллиарда рублей — в 2025 году.

Госдума приняла налоговые поправки в первом чтении. Как уточняет Telegram-канал "Мейстер", модернизация напрашивалась уже давно, поскольку фискальная система России сильно отличалась от тех же европейских правопорядков.

Авторы поста уверены, что все изменения грамотно сбалансированы. Традиционно сохраняется льготный режим для важнейших сфер экономики, таких как IT-сектор, при этом граждан стимулируют к инвестициям в ценные бумаги, которых пропорциональная шкала почти не коснулась. Изменение НДПИ также логично — финансовые доходы российских промышленников только растут, поэтому подобные перемены вряд ли отразятся на стоимости продукции и их финансовом положении. В результате, несмотря на такие незначительные структурные изменения, совокупный налоговый доход составит около 1,4 трлн рублей, в том числе 533 миллиарда рублей — в 2025 году.

В условиях современной нестабильной мировой экономики подобное увеличение доходной части бюджета выглядит особенно актуально. Но самое главное, что эти деньги будут направлены на поддержку тех, кто больше всего нуждается в помощи: дети, семьи, ветераны СВО и малозащищенные слои населения. Именно поэтому подобные перемены органично впишутся в современное российское общество. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: duma.gov.ru