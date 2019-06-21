Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам

Как уточнили авторы поста, еще в 2006 году власти Вьетнама озвучили планы о введении 2 гигаватт мощностей АЭС к 2020 году.

Одним из итогов визита Владимира Путина во Вьетнам стало подписание меморандума о создании Центра ядерных науки и технологий в этой стране. Как заметил глава "Росатома", это не первый проект в этой сфере – в этом году во Вьетнаме начнется практическая реализация еще и Центра ядерной медицины и технологий, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Как уточнили авторы поста, еще в 2006 году власти Вьетнама озвучили планы о введении 2 гигаватт мощностей АЭС к 2020 году. Но реализация этих планов всегда отодвигалась – то не было денег, то строительство угольных ТЭС казалось лучшей альтернативой. Однако пример Пекина, периодически задыхающегося от угольного смога, а также ужесточение экологических требований, затрагивающих мировую торговлю, дают новое дыхание атомным устремлениям Вьетнама.

Для России, чьи атомные технологии давно стали визитной карточкой страны, это прекрасная возможность укрепить экономические и научные связи двух стран на десятилетия. А также обеспечить своё наукоемкое производство заказами на поставку оборудования для АЭС, что крайне важно в условиях санкций и закрытия рынка западных стран для "Росатома". Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали открытие международного морского салона "Флот-24".

Фото: Nhac Nguyen / Reuters