Эксперты прокомментировали открытие международного морского салона "Флот-24"

Темой мероприятия стали кораблестроение и судостроение, системы боевого управления, вооружение, системы связи и навигации, корабельные энергетические установки, морская авиация.

В Кронштадте открыли международный морской салон "Флот-24". Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", это повод подумать о перспективах развития морских вооружений в том числе с учетом опыта боевых действий. Так, можно констатировать необходимость резкого повышения уровня защиты кораблей от дронов, учитывая, что и морские, и летательные беспилотники стали полноценным средством ведения СВО, куда более доступным, чем высокоточное оружие, особенно такое сложное, как противокорабельные ракеты или торпеды.

При этом рассчитанные на традиционные угрозы средства самообороны кораблей также довольно дороги, и могут быть просто перегружены массированными атаками.

Эту проблему решать предстоит всем, и здесь можно ждать резкой активизации новых разработок в части автоматизированных пушечных и пулеметных модулей, всепогодных систем обнаружения и целеуказания, также способных работать без участия человека, и новых средств поражения, включая лазеры. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Путин утвердил перечень приоритетных направлений научно-технического развития РФ.

Фото: пресс-служба Смольного