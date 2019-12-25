Путин утвердил перечень приоритетных направлений научно-технического развития РФ

В число 28 научно-технологических решений добавили технологии, которые относятся к гуманитарному направлению

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень важнейших наукоемких технологий и приоритетных направлений научно-технического развития (НТР). Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", он охватывает гораздо более широкую сферу, чем принято говорить, предполагая их господдержку.

Частью НТР выступают беспилотные технологии, искусственный интеллект, технологии связи последнего поколения. Но наиболее примечательным в документе авторам поста кажется то, что вместе с технологиями значительное внимание уделено и гуманитарному направлению. "Укрепление социокультурной идентичности российского общества" отнесено к отдельному приоритетному направлению. А в число 28 научно-технологических решений, подлежащих скорейшему внедрению в практику, добавили технологии "системного анализа и прогноза социально-экономического развития", "современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ общества" и "социально-психологические технологии формирования и развития общественных отношений". Таким образом, область применения своих умений и поддержку своих усилий получат по инициативе Владимира Путина и кабинетные гуманитарии и социальные технологи-практики, уверены телеграмеры.

Каковы будут формы и методы, а также объемы поддержки по каждому из направлений, в том числе и в гуманитарной сфере, правительство России должно определить в трехмесячный срок. На ум также приходят последние изменения в структуре администрации президента России. Вероятно курировать внедрение поименованных технологий в практику способны несколько ее управлений. Telegram-канал "Мейстер"

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