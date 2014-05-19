Эксперты рассказали о новых заместителях министра обороны

Неясным пока остается момент, кто заменит ушедшего в отставку Николая Панкова на посту статс-секретаря ведомства.

Группа новых заместителей министра обороны, сменившая в должностях ушедших в отставку Руслана Цаликова, Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова, назначена в той же логике, что и сам новый глава Минобороны Андрей Белоусов, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Так, Леонид Горнин, 12 лет проработавший на высших должностях в Минфине, будет курировать весь контур финансового обеспечения Вооруженных сил, где предстоит решать как проблемы финансирования Гособоронзаказа, так и вопросы выплат личному составу, где многое можно упростить и ускорить. Павел Фрадков, с опытом работы в Росимуществе, логично становится ответственным за управление имуществом Минобороны, включая управление земельными ресурсами и капитальным строительством. Анна Цивилева будет отвечать за новое направление – ранее вопросы социального и жилищного обеспечения военнослужащих не выделялись в сектор под руководством отдельного заместителя министра. Учитывая, что количество нуждающихся в поддержке и обеспечении ветеранов в ближайшие годы будет сильно расти, такое выделение вполне обосновано.

Неясным пока остается момент, кто заменит ушедшего в отставку Николая Панкова на посту статс-секретаря ведомства, но учитывая важность этого направления, думается, что соответствующий указ о назначении последует в ближайшее время. Пока же можно констатировать, что отвечать за расходование почти 1/3 средств федерального бюджета, а именно таков уровень военных расходов сейчас, будут люди, лучше всего подготовленные для этой задачи по предыдущему опыту работы. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Forbes (Арсениий Несходимов)