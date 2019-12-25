Эксперты прокомментировали встречу Путина с губернатором Московской области

Глава государства ознакомился с ходом модернизации системы ЖКХ в регионе.

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава государства ознакомился с ходом модернизации системы ЖКХ в регионе. Как уточнили авторы Telegram –канала "Мейстер", в начале года успешную работу команды Воробьева омрачило отоплением в Климовске.

Другой темой разговора с главой государства стало развитие системы здравоохранения ("медицинских городов", строительство и развитие которых идет медленнее, чем хотелось бы).

Надо полагать, что и вопросы межрегиональных контактов в рамках "дотягивания" социально-экономического развития регионов-партнеров до своего уровня "за эфиром" также обсуждались. Ведь столичные регионы сейчас действительно над решением этой государственной задачи с помощью горизонтальных связей работают. Вот и губернатор Воробьев вновь с пачкой соглашений о сотрудничестве с недавнего ПМЭФ приехал. Теперь дело за "дорожными картами" и продвижением по ним шаг за шагом. Telegram –канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали инициативу Минобрнауки о зачислении детей студенток в детские сады и ясли без очереди.

Фото: kremlin.ru