Эксперты прокомментировали инициативу Минобрнауки о зачислении детей студенток в детские сады и ясли без очереди

Дошкольные учреждения нужны не только при вузах для детей студенток с аспирантками, но и в крупных офисных центрах, где тоже достаточно молодых сотрудников обоего пола.

Минобрнауки разработала инициативу о зачислении детей студенток в детские сады и ясли без очереди и создания таких учреждений при вузах. Авторы Telegram –канала "Мейстер" полагают, что вопрос надо рассматривать шире. По их мнению, дошкольные учреждения нужны не только при вузах для детей студенток с аспирантками, но и в крупных офисных центрах, где тоже достаточно молодых сотрудников обоего пола.

Ряд ответственных компаний уже имеет у себя детские центры, но как правило это относительно небольшие помещения, где ребенка максимум развлекут, накормят и присмотрят чтобы он был чистый и в безопасности, а детский сад требует все же специалистов-воспитателей, способных заниматься дошкольным образованием.

Как стимулировать бизнес к открытию подобных учреждений – вопрос отдельный, но думается, что налоговые вычеты, субсидии по аренде и прочие косвенные методы могут работать и в данном случае. Telegram –канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Мишустин назвал отечественное машиностроение главным драйвером экономического роста.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)