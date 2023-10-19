Наличие российского производственного оборудования обеспечивает саму возможность замещения и движения вперед для целого ряда отраслей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отечественное машиностроение главным драйвером экономического роста. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", рост на данный момент составляет от 8% в обрабатывающих производствах за апрель и до 44% в отрасли создания компьютерного и электронного оборудования.

Также авторы поста отметили, что развитие машиностроения в стране облегчает рост ряда других отраслей, у которых сокращаются расходы на закупку оборудования в условиях санкций. Наличие российского производственного оборудования обеспечивает саму возможность замещения и движения вперед для целого ряда отраслей, считают телеграмеры.

Параллельно Мишустин отмечает необходимость нарастить производство станков и робототехники, также упоминая о кумулятивном эффекте для разных сфер, в частности для рынка программного обеспечения. А самой интересной во всем этом раскладе становится возможность в перспективе сформировать независимую группу технических компетенций, которую в свое время поддерживал Советский Союз. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали интервью Милорада Додика.

Фото: Telegram / СМОТРИ