Президент Республики Сербской заявил, что РС никогда не заморозит российские активы, а также хочет построить газопровод из Сербии для покупки российского газа.

Президент Республики Сербской Милорад Додик дал интервью изданию "Известия", где высказался о перспективах развития сотрудничества с Россией. Он заявил, что РС никогда не заморозит российские активы, а также хочет построить газопровод из Сербии для покупки российского газа. Кроме того, там хотят углубить сотрудничество в ТЭК и с РЖД, а еще запустить карты "Мир", что пока затруднительно в рамках БиГ, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста считают, что это весьма смелые заявления для автономии в центре Балкан. Однако это не просто дань историческим русско-сербским симпатиям, а результат многолетнего сотрудничества, выстроенного Москвой и Баня-Лукой. Как уточнили телеграмеры, Россия – это второй крупнейший иностранный инвестор в РС и важный фактор ее суверенности.

Отметим, что Додик не только прилетал на ПМЭФ, но и встретился там с Путиным. А значит, стороны смогли лично обсудить развитие дальнейшего сотрудничества в условиях внешнего давления. Что важно не только в контексте современности, но и в перспективе. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Минпромторг заявил о планах строительства новой верфи в России.

Фото: Алексей Филиппов / Sputnik / Reuters