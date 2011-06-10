Минпромторг заявил о планах строительства новой верфи в России

Строить планируется по 12 судов в год.

В Минпромторге заявили о планах строительства новой верфи в РФв 2031-2032 годах. Место пока не выбрали, однако задачи судоверфи уже известны: строительство балкеров, танкеров и контейнеровозов, способных перевозить до 120 тыс. тонн груза, а также газовозы вместимостью 170 тыс. кубометров. Строить там планируется по 12 судов в год, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты полагают, что наличие мощного торгового флота для России сегодня является фактором устойчивости ее экономики, ведь в условиях санкционной войны с Западом важность морских перевозок многократно выросла. Решить вопрос дефицита судов фрахтом или их покупкой за границей, зачастую, невозможно из-за санкций, о чем красноречиво говорит кейс с расторжением контрактов с южнокорейскими верфями.

В этой связи строительство новой верфи будет очень кстати, тем более что заявленный дедвейт отвечает типоразмеру самых популярных в торговле судов, способных проходить через важнейшие каналы мира, типа Суэцкого и Панамского. Это значит, что заказами верфь будет гарантированно обеспечена. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: aoosk.ru