Форум стал своеобразным приглашением к другому мероприятию, следующему за ПМЭФ – Петербургскому международному юридическому форуму, о своем участии в котором заявили уже 60 министров юстиции зарубежных стран.

В ходе ПМЭФ-2024 было заключено 982 соглашения на общую сумму 6 трлн 430 млрд рублей. Участие в форуме приняли 21,3 тыс. человек из 139 стран. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", форум стал своеобразным приглашением к другому мероприятию, следующему за ПМЭФ – Петербургскому международному юридическому форуму, о своем участии в котором заявили уже 60 министров юстиции зарубежных стран.

Авторы поста уверены, что такие цифры являются живым свидетельством роста ВВП России, притока капитала и планов по созданию новых производств.

Экспорт технологий, взаимная выгода, уважение и невмешательство во внутренние дела других государств – вот примерный состав коктейля, который привлек так много иностранцев на ПМЭФ, укрепляя роль России как пионера нового многополярного мира. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали участие стран БРИКС в ПМЭФ-2024.

Фото: Piter.TV