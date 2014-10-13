На полях Форума уже решаются практические, бизнес-аспекты перехода к новому качеству сотрудничества.

Важной особенностью ПМЭФ-2024 стало включение этой площадки в укрепление сотрудничества со странами БРИКС. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", для них является естественным глобальное видение ПМЭФ о необходимости формировать многополярный мир, поэтому на полях Форума уже решаются практические, бизнес-аспекты перехода к новому качеству сотрудничества.

В качестве примера телеграмеры приводят сессии, посвященные продовольственной и лекарственной безопасности, обсуждение игр стран БРИКС в Казани в этом месяце и многое другое.

Более того, ПМЭФ становится тем мостом, который связывает БРИКС со странами, стремящимися попасть в объединение. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что сейчас около 30 заявок на вступление. Очевидно, что многие из стран-партнеров активно представлены на Форуме, чтобы получить возможность присмотреться, завязать деловые и политические контакты для будущей интеграции. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV