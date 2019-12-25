Hоссийский президент обратился к "колеблющемся" странам, давая им картину будущего.

Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", российский лидер выстроил свое выступление так, чтобы общественность могла ясно узреть, кто и почему виноват в создании нестабильности по всему миру.

Авторы поста подчеркнули, что Путин на примере "Северных потоков" доказывает, что только политический суверенитет является залогом экономических успехов разных стран. По сути российский президент обращается к "колеблющемся" странам, давая им картину будущего, считают эксперты.

Они могут совместно с Россией и ее партнерами встраиваться в более справедливую архитектуру международной торговли и безопасности. И вот ПМЭФ дает для этого все возможности: найти контакты, изучить технологии, выйти на наш рынок. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году ВВП пяти членов ЕАЭС вырос на 3,8%.

Фото: ТАСС (Александр Демьянчук)