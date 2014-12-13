Среднемировые темпы роста ВВП в 2023 году это 3%, а в развитых странах – 1,5%, то есть, прогресс действительно впечатляющий.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправсовета, что в 2023 году ВВП пяти членов ЕАЭС вырос на 3,8%, что выше мировых темпов роста. Он добавил, что с момента создания ЕАЭС объем взаимной торговли вырос практически в два раза, сельхозпроизводство выросло более чем на четверть, промышленное – более чем на 20%, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы уточнили, что, среднемировые темпы роста ВВП в 2023 году это 3%, а в развитых странах – 1,5%, то есть, прогресс действительно впечатляющий. Позитивная динамика наблюдалась в момент, когда два члена союза подвергались беспрецедентным санкциям со стороны Запада, а остальные подвергались давлению, считают телеграмеры.

Отметим, что во времена создания ЕАЭС некоторые сомневались, что союз будет жизнеспособен и эффективен в условиях глобальной экономики и наличия под боком таких продвинутых игроков, как ЕС. История же показала, что ставка на его создание была верным решением, способствующим процветанию всех его членов, а механизмы его функционирования способны обеспечить экономический рост даже в стрессовых геополитических условиях. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали возобновление производства ВАЗ в Египте.

Фото: kremlin.ru